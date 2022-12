Le elezioni in programma domenica tra appelli al boicottaggio e rischio astensione: ma a preoccupare i tunisini sono scaffali vuoti e la mancanza di generi alimentari.

Cinque mesi dopo il referendum costituzionale, i tunisini sono chiamati a eleggere un nuovo Parlamento. L’Assemblea, composta di 161 deputati, sostituirà quella ‘congelata’ e poi dissolta dal presidente Kais Said con un colpo di mano nel luglio 2021. Lo scrutinio si svolgerà il 17 dicembre, giorno dell’anniversario dell’immolazione di Mohamed Bouazizi, che nel 2011 innescò la rivoluzione che avrebbe portato alla caduta del vecchio regime e ispirato le rivolte dell’intero mondo arabo. Eppure, il voto di domenica si terrà in un clima di generale indifferenza e appelli al boicottaggio. “Queste elezioni legislative non assomiglieranno a quelle che le hanno precedute – osserva in un’analisi Jeune Afrique – perché suggelleranno la perdita di centralità del Parlamento nelle istituzioni tunisine”. La nuova Costituzione priva, infatti, i deputati di quasi tutte le loro precedenti prerogative e concentra il potere nelle mani del presidente. La prospettiva di un Parlamento senza peso politico potrebbe frustrare gli elettori e gli osservatori si aspettano una massiccia astensione. “Andiamo verso elezioni che derivano da una Costituzione che non è stata né partecipativa (nella sua elaborazione) né sottoposta all'approvazione della maggioranza", ha dichiarato Noureddine Taboubi, Segretario dell'UGTT, il potente sindacato dei lavoratori che invita i cittadini a boicottare il voto: “Queste elezioni – osserva – non hanno ragion d’essere. Non hanno né gusto né colore”.

Un parlamento svilito?

Quando il 25 luglio 2021 il presidente Kais Saied annunciò il ‘congelamento’ del parlamento, assumendo i pieni poteri, il popolo tunisino gli concesse il suo sostegno. Il capo dello Stato spiegò di voler “salvare” la Tunisia bloccata da mesi di veti incrociati tra i diversi partiti. Allora l’Assemblea, dotata di poteri allora molto ampi, simboleggiava la Tunisia post-rivoluzionaria preda dei suoi tormenti e incapace di andare avanti. Contro i fallimenti del governo, il sistema politico corrotto e incapace e la malagestione della pandemia, le proteste nel paese erano all’ordine del giorno. In un discorso alla nazione in cui spiegava i motivi del gesto, Saied parlò di “situazione insostenibile”: a dieci anni dalla Rivoluzione dei gelsomini, la Tunisia – pur confermandosi l’unico ‘cantiere democratico’ della regione – si mostrava preda di un’instabilità politica che ne ostacolava gli sforzi per rilanciare l’economia e i servizi. Oggi, tutto è cambiato e in base alla nuova Costituzione “i deputati non potranno concedere la fiducia al governo – spiega il politologo Hamadi Redissi all’Afp – né tanto meno farlo cadere attraverso una mozione di sfiducia, poiché le condizioni per invocarla sono praticamente impossibili da soddisfare”. Inoltre, il parlamento sarà chiamato a confrontarsi con un’altra assemblea le cui funzioni non sono ancora del tutto chiare.

Tra boicottaggio e astensione?

La nuova Costituzione approvata cinque mesi fa ha introdotto in Tunisia un sistema presidenziale puro in cui il capo dello stato esercita il potere esecutivo, con l'aiuto di un capo di governo da lui designato, che non deve presentarsi in parlamento per ottenere la fiducia. Il presidente è anche comandante supremo delle forze armate, definisce la politica del paese, ratifica le leggi e può proporle personalmente al parlamento. Non solo: i testi proposti dal capo di stato avranno priorità sugli altri. Inoltre, un nuovo sistema elettorale uninominale sostituisce il sistema delle liste e riduce l'influenza dei partiti politici nella scelta dei candidati. Risultato: la maggior parte dei candidati è pressoché sconosciuta al pubblico e almeno dodici tra partiti e movimenti hanno aderito al boicottaggio. Ai seggi non si recherà tra gli altri il Fronte di salvezza nazionale (Fsn), una coalizione di partiti dell'opposizione, tra cui spicca il movimento islamico Ennahda. In molti denunciano l’assenza di garanzie per elezioni libere e trasparenti e i media non seguiranno l’evento: uno sciopero della radio e televisione pubblica è in programma nelle stesse giornate del voto.

L’ombra della crisi economica?

La mancanza di entusiasmo dei tunisini per il voto è direttamente proporzionale alla loro preoccupazione per la situazione economica. Da settimane ormai nel paese mancano beni primari come farina, latte, riso e zucchero, per non parlare delle lunghe file ai benzinai. Il tutto mentre l’inflazione, che sfiora il 10%, sta rendendo la vita impossibile alle famiglie. Afflitta da un debito superiore al 100% del Pil e impossibilitata a indebitarsi oltre sui mercati internazionali, dopo lunghi e difficili mesi di negoziato Tunisi ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale per un prestito di circa 2 miliardi di dollari. Si tratta di circa la metà di quanto richiesto inizialmente e per ottenerlo comunque il paese dovrà mettere in atto un programma di riforme che punta soprattutto ad una maggiore equità fiscale, tassando anche l’economia informale con tutti i problemi e le difficoltà che questo comporta. Il presidente ha accusato “gli speculatori” per i rincari e gli scaffali vuoti, ma molti lamentano il fatto che, dopo aver promesso così tanto, Saied si sia concentrato sui cambiamenti politici dimenticandosi di trovare soluzioni economiche ai loro bisogni più urgenti.

Il Commento

Di Lorenzo Fruganti, ISPI MENA Centre

“Le controverse elezioni dell’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo in Tunisia produrranno un parlamento destinato a essere un involucro vuoto, un organo meramente consultivo privato della propria funzione legislativa e di controllo sull’azione del governo e del presidente. In ragione del boicottaggio delle principali forze politiche di opposizione e di una generale apatia del popolo tunisino nei confronti delle dinamiche politiche del paese, l’affluenza alle urne è destinata a essere bassa, come era avvenuto in occasione del referendum costituzionale lo scorso luglio. Ad oggi è difficile prevedere quali saranno gli equilibri politici interni al paese all’indomani del voto. Di fronte alla possibilità di una deriva autoritaria, è verosimile che la tenuta del presidente Saïed e più in generale il futuro della Tunisia stessa si giocheranno sulla capacità della leadership tunisina di offrire alla popolazione risposte adeguate soprattutto sul piano economico.”

