La bugia non paga. In una democrazia compiuta, impermeabile al rischio della repressione poliziesca, la menzogna non può elevarsi a metodo di governo. È questa la lezione inglese che Boris Johnson s’appresta a imparare, marciando verso l’oblio nel nulla della vita pubblica.

Il lungo addio a Downing street – cominciato mesi fa ma in via di compimento in queste ore - non si può tuttavia leggere come il tramonto del populismo tout court e il conseguente ritorno all’etica politica, focalizzata sulle strategie e sulle policies poco incline ai tatticismi estremi. La dittatura della semplificazione cara ai populisti di ogni etnia politica non tramonterà nemmeno a Londra fino a quando il mondo continuerà ad essere dominato da un web a briglie sciolte. La bulimia di comunicazione generata dai social network porta con sé la volontà di appiattire le dinamiche di una società complessa per soddisfare i desideri, le speranze, le attese dei meno avvertiti. La lezione inglese impartita a Boris Johnson, ci dice, però, che non sempre è così. La demagogia della banalità non è ineluttabile.

Il populismo si può sconfiggere senza arrivare alle scene viste a Capitol Hill, quando i gangli della democrazia giunsero a stridere sotto la spinta della piazza. Il sistema di check and balances britannico ha evitato che si arrivasse a tanto. È stato necessario sbugiardare un mentitore seriale, conferendo nuova dignità a un sistema salutato da parte del mondo come culla della democrazia moderna fino all’alba del giugno 2016. Fu allora che la prima grande bugia di Boris Johnson sembrò mettere in crisi la democrazia britannica. Il referendum sulla Brexit fu vinto dai supporters del “Leave” per una manciata di voti conquistati grazie alla sistematica mistificazione delle passate relazioni euro-britanniche e di quelle prossime venture. La bugia più clamorosa fu quella sui risparmi a beneficio del Sistema sanitario nazionale; un sistema, vale la pena di ricordarlo, che fu smantellato dai governi conservatori. Il colpo sotto la cintola a un Paese ammaliato dall’elaborato eloquio del suo leader, tuttavia, fu quello inferto dalla retorica dei brexiters johnsoniani, impegnati a descrivere l’uscita dalla Ue come la fine della costrizione, il ritorno alla libertà.

L’epica di una ritrovata Arcadia britannica ha scandito il mandato di Boris Johnson anche quando l’evidenza dei fatti suggeriva il contrario. Un esempio per tutti: l’impasse nordirlandese nelle relazioni commerciali Uk\Ue dopo l’exit britannica con la prospettiva della disdetta unilaterale di Downing street a un trattato internazionale. Prospettiva inimmaginabile nel primo mondo, scenario probabile lungo l’asse Bruxelles-Londra-Belfast.

L’abitudine a mentire provata sui temi della Brexit è divenuta sistema nel resto della vita pubblica del premier. Tre anni di bugie innalzate a muro per proteggere sé stesso e il suo inner circle hanno saturato l’aria di un Paese, ammorbato da odiose smentite, seguite da equivoche ammissioni. La sequenza è infinita: dai party a Downing street in epoca Covid, alle garibaldine abitudini sessuali dei suoi stretti collaboratori.

Un premier unfit to govern lascia in eredità al suo successore una montagna di cocci, a cominciare da quelli sulla credibilità della politica. Con i suoi comportamenti non ha soltanto dato prova evidente della propria megalomania. Un episodio è rivelatore più di qualsiasi altro. Una settimana prima dell’avvio della campagna referendaria sulla Brexit, Boris Johnson annunciò di volersi concentrare sulla scelta del campo di battaglia, come a voler ragionare fra sé e sé sul fronte con cui schierarsi. Che cosa lo convinse ad abbracciare le ragioni dei brexiters? Un’attenta analisi del vantaggio personale oppure un’attenta analisi del bene del Paese? È probabile che si siano sovrapposti i piani del ragionamento, spingendolo a convincersi che ciò che era bene per lui avrebbe fatto il bene del Paese. Boris Johnson quindi non ha scelto la Brexit per genuino euroscetticismo, ma nella convinzione che fosse il tram più veloce per arrivare a Downing street. E ha avuto ragione.

Al numero 10 di Downing street è arrivato rapidamente, ma per restarci a lungo era necessario avere visione politica, umiltà, determinazione. Se delle prime due doti non s’è vista traccia nel palmares del premier, la terza è stata a lungo una sua peculiarità. Eppure, anche la determinazione è parsa venire meno negli ultimi mesi di governo. Ad angustiarlo c’erano, fra l’altro, le preoccupazioni finanziarie, generate da una vita famigliare affollata e scomposta. D’altronde, ora avrà probabilmente la possibilità di mettere a frutto il passaggio rapido da Downing street, incassando i rotondi assegni garantiti dai circuiti universitari.

La politica per Boris Johnson è stata un passatempo per nutrire il proprio ego, mai passione etica. Ha usato un Paese intero per seguire i propri interessi, ha mentito a lungo sperando di continuare ad essere amato, fino al crollo per volontà di un partito che ebbe la forza di spazzare via Margaret Thatcher. Impresa erculea, quella. Nulla a che vedere con il rapido disbrigo della pratica Johnson.